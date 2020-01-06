"رقم الجلوس في جيبه".. مأساة طفل دهسه قطار بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يكد يلتقط الطفل "أحمد عاشور" أنفاسه بعد أداء امتحان منتصف العام الدراسي، هرول إلى منزله لطمأنة أفراد أسرته الذين ينتظرونه على أحر من الجمر، إلا أن قطار البدرشين كتب سيناريو آخر انخلعت له القلوب.

تلقى مأمور قسم شرطة البدرشين إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بجوار قضبان السكة الحديد بدائرة المركز.

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انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة الرائد محمد طبلية رئيس وحدة المباحث، وتبين أن الجثة لطفل ويدعى أحمد عاشور، طالب بالصف الثاني الإعدادي، صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.

التحريات الأولية أفادت بأن المتوفى كان في طريقه إلى منزله عائدا من لجنة الامتحان بمدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية بنين، وعُثر بطيات ملابسه على بطاقة تعارف الطالب "رقم الجلوس".

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البدرشين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.