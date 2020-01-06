الإدارية العليا تؤيد إزالة عقار بالغربية لخطورته على الأرواح والممتلكات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من القضاء الإداري، المتضمن إزالة عقار بمحافظة الغريبة حتى سطح الأرض، مع الإخلاء النهائي من شاغليه تحت إشراف هندسي، لخطورته الداهمة على الأرواح والممتلكات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين محمود عتمان، أحمد شمس الدين، عمر السيد، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، أن المُشرع خص الجهة الإدارية لشئون التنظيم ولجان معاينة وفحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، إعداد تقرير المعاينة التي أجرتها على الطبيعة على المنشآت، ويجب أن يشتمل على وصف المبنى وموقعه واسم المالك، ووصف للأجزاء المعيبة، والإجراء الواجب اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال؛ سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة اللازمة لجعله صالحاً.

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وأضافت المحكمة، أن صدور قرار عام 2009 من اللجنة المشكلة لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمحافظة الغربية، تضمن إزالة المبنى حتى منسوب سطح الأرض، لوجود شروخ نافذة بالجدران وتآكل بحديد السقف، ورطوبة شديدة ولا يجدي فيه الترميم، وتم تعديل القرار من الإزالة للمبنى، إلى الترميم ترميمًا فنيًا شاملًا.

وثبت من معاينة اللجنة الهندسية؛ مراعاة لطبيعة العقار الإنشائية ارتأت أن حالته تستلزم إزالته حتى سطح الأرض، مع الإخلاء من الشاغلين تحت إشراف هندسي خلال مدة شهرين، وذلك لعدم جدوى الترميم، وتطمئن المحكمة لتقرير اللجنة، ومن ثم أصبح قرار الترميم غير سليم قانونًا.

ورأت المحكمة توافر ركن الاستعجال، لأن تنفيذ قرار الترميم واستمرار بقاء المبنى محل التداعي يشكل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات.

وكانت محكمة القضاء الإداري بطنطا، أصدرت حكمًا عام ٢٠١١ بإلغاء قرار ترميم العقار، وألزمت بإزالته.