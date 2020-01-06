فيديو متداول كلمة السر.. تفاصيل "خناقة" طلاب ثانوي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت قوات الأمن القبض على طرفي مشاجرة وقعت بين طلاب مدرسة ثانوي بمحافظة الشرقية. مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يرصد مشاجرة داخل فناء مدرسة، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بين طالبين بإحدى المدارس الثانوية بمنطقة بندر أبو كبير، وقيام مسئولى المدرسة بالتوفيق بينهما. استعان الطالبان حال خروجهما من المدرسة بزملائه، ووقعت المشاجرة خارج سور المدرسة بالطريق العام على النحو الذى ظهر فى الفيديو المُشار إليه. بمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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