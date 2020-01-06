أخبار مصر | حواس: مباراة نجوم الكرة بالأهرامات ترويج عالمي للسياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حواس: مباراة نجوم الكرة بالأهرامات ترويج عالمي للسياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور "زاهي حواس" إن استضافة كبار نجوم كرة القدم في العالم تحت سفح الأهرام حدث عظيم لمصر وللترويج للسياحة المصرية، وإقامة مباراة كرة القدم أمام الأهرامات المصرية، بحضور أكبر لاعبي كرة القدم في العالم، أكبر دعاية رياضية وسياحية لمصر، وهذه رسالة للعالم أجمع من أمام الاهرامات الخالدة أن مصر آمنه وجميع مناطق الآثار مؤمنه على أعلى مستوى.

وشهد المباراة اليوم تحت سفح الأهرامات حضور مسئولي الاتحاد الدولي والأفريقى لكرة القدم، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس

وضم الفريق الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحانه، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، أحمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر".

وضم الفريق الثاني مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، أوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.