أخبار مصر | القومي للمرأة يخاطب جوجل بشأن أغنية سالمونيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للمرأة يخاطب جوجل بشأن أغنية سالمونيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم المجلس القومي للمرأة شكوى إلى إدارة موقع "جوجل" لوقف بث الأغنية المتداولة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "سالمونيلا"، التي تحمل رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، وتدعو للتنمر وتعد تحريضا صارخا على الاعتداء عليها.

وأشار المجلس، في بيان أصدره اليوم الاثنين، إلى أن الأغنية تحتوي أيضاً على عبارات وألفاظ خارجة على الآداب العامة وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الإلكتروني؛ وذلك وفقا لقانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأوضح المجلس أن تلك الشكوى تأتي في إطار جهود المجلس لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وباعتباره الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة وفقا لقانون تنظيم المجلس رقم 30 لسنة 2018.

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وأكد المجلس أن الأغنية تمثل إخلالا جسيماً بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لعام 2017، الذي أصبح ملزماً لجميع الإعلاميين، وبالتبعية الوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ، الذي ينص على احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة لأية فئة من فئات المجتمع.

وشدد المجلس على خطورة مثل هذه المحتويات الإعلامية على المجتمع المصري الذي يعاني في الآونة الأخيرة من تحديات تتعلق بمواجهة العنف ضد المرأة بأشكاله المتعددة ومنها التحرش، وعلى الرغم من إعلان صاحب الأغنية أنها جاءت على سبيل السخرية من أنماط العنف الموجه ضد المرأة إلا أنها جاءت في إطار يبرر العنف المسلط ضدها ويعتبر استخفافا وتسطيحاً بواقع خطير وقضية مجتمعية، خاصة أن الأغنية تتناول موضوعا دقيقا تعمل الدولة على مكافحته وهو العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله.

وأضاف أن سياسات النشر على المواقع الإلكترونية تنص على الالتزام بعدد من القواعد من أهمها "حظر نشر محتوى يحض على الكراهية ويدعم ويبرر ممارسته ضد أفراد المجتمع".