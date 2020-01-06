أخبار مصر | السيسي يهنئ أقباط النمسا بعيد الميلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يهنئ أقباط النمسا بعيد الميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت السفارة المصرية في فيينا خالص تهنئتها لأقباط مصر في النمسا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونقلت السفارة، حسبما أشار بيان صادر عنها اليوم الاثنين، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأقباط مصر في الخارج بمناسبة عيد الميلاد، التي أكد فيها على أصدق التهاني وأرق الأمنيات بالعيد المجيد وبعام مليء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية دوام الرفاهية والازدهار.

ومن المقرر أن يشارك السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا، وأعضاء البعثة الدبلوماسية ورموز الجالية في وقت لاحق بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية عذراء الزيتون في العاصمة النمساوية فيينا.