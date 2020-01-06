أخبار مصر | المصريين الأحرار يناشد الحكومات العربية بحظر استيراد المنتجات التركية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصريين الأحرار يناشد الحكومات العربية بحظر استيراد المنتجات التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، جميع الحكومات العربية بوقف استيراد المنتجات التركية ليكون ردًا قاطعًا على تحركاتها العدائيه ضد المنطقة العربية بأثرها ومحاولاتها الاستعمارية لدولة ليبيا الشقيقة.

وناشد الدكتور عصام خليل، حكومات الدول العربية وبالأخص مصر والسعودية والإمارات العربية والذي يمثل تقريبا ثلث صادرات تركيا بأهمية وقف استيراد كافة المنتجات التركية ليكون أبلغ رد على سياساتها الاستعمارية وعدائها الصارخ ضد البلدان العربية.

وأوضح أن حجم استيراد مصر من المنتجات التركية سنويًا يقدر بـ ٣مليار دولار سنويًا، وناشد رئيس حزب المصريين الأحرار، جموع المصريين بمقاطعة كافة المنتجات والسلع التركية لان كل ما يدفع من جيوب المصريين في شراء المنتجات التركية يدعم به الميلشيات والتنظيمات الإرهابية، وهو مالم يرتضيه أبناء مصر الآبية، ولن يكونوا شركاء فى سفك دماء الأبرياء على يد قوى الظلام والشر.

وكان حزب المصريين الأحرار قد أطلق حملة لمقاطعة كافة المنتجات التركية والعقود الإستيرادية واستجاب عدد كبير من المواطنين وأصحاب الشركات مع الحملة ليكون ردعًا اقتصاديًا للدولة المعادية للمنطقة العربية والشرق الأوسط.