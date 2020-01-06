مصر | القبض على طرفي مشاجرة داخل مدرسة ثانوية بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على طرفي مشاجرة داخل مدرسة ثانوية بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي مشاجرة عدد من طلاب إحدى المدارس الثانوية، والذين ظهروا خلال مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وتبين من خلال الفحص حدوث مشاجرة بين طالبين بإحدى المدارس الثانوية بمنطقة بندر أبو كبير بمحافظة الشرقية، وقيام مسئولى المدرسة بالتوفيق بينهما، إلا أنه حال خروجهما من المدرسة إستعان كلٌ منهما بزملائه وحدثت المشاجرة خارج سور المدرسة بالطريق العام على النحو الذى ظهر فى الفيديو المشار إليه.

بمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.