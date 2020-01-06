مصر | حكم قضائي بإعادة طالب مريض نفسيا لكلية الطب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم قضائي بإعادة طالب مريض نفسيا لكلية الطب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت المحكمة الإدارية العليا، طالب بكلية طب مريض نفسيا تخلف عن أداء الامتحان بعذر قهري وألغت قرار جامعة كفر الشيخ بفصل الطالب ومنحه فرصة آخرى للالتحاق بالفرقة الأولي بكلية الطب.

وثبت للمحكمة صدور شهادتين رسميتين صادرتين من مستشفى للطب النفسي ممهورتين بتوقيع رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي رئيس مجلس مراقبة الأمراض العقلية، تشهد الأولي بأن الطالب يعاني من اضطراب نفسي تفاعلي، مما سبب له حالة اكتئاب وتم حجزه بالمستشفى شهر اغسطس عام ٢٠١٤، حتى شهر سبتمبر من نفس العام.

ورأت المحكمة أن هاتين الشهادتين تقطعان بتوافر العذر القهري الذي حال دون (الطالب) وبين دخوله الامتحان ويستلزم الأمر فرصة أخرى لدخول الامتحان واستكمال دراسته في الفرقة الأولى بالكلية، بغض النظر عن عدد المرات الذي اعتذر فيها عن دخول الامتحان في هذه الفرقة، طالما كان تخلفه عن دخول الامتحان بعذر قهري لا يد له فيه.

وأستندت المحكمة علي أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، حظرت على الطالب الجامعي أن يبقى بالفرقة الدراسية أكثر من سنتين وإذا تخلف عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب ذلك رسوبًا، وذلك دون التقيد بعدد معين من الأعذار القهرية.

أقام الطعن طالب التحق بكلية الطب جامعة كفر الشيخ للعام الدراسي ٢٠١٣ ٢٠١٤، ولكنه رسب الي أن تبقي له فرصة ثالثة وأخيرة من الخارج للعام الدراسي ٢٠١٥ ٢٠١٦، إلا أنه أصيب بمرض نفسي ويعاني من اكتئاب نفسي متكرر مصحوب بفقد في التركيز، إلي أن فصلته الكلية.

