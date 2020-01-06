مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة



ايدت محكمة جنح الدقي، الحكم الصادر غيابيًا ضد رجل الأعمال ياسين عجلان، بحبسه لمدة 3 سنوات، وذلك في الدعوى المقامة من المخرج السينمائي أكرم فريد، والذي اتهمه فيها بالنصب وبيع ملك الغير. ايدت محكمة جنح الدقي، الحكم الصادر غيابيًا ضد رجل الأعمال ياسين عجلان، بحبسه لمدة 3 سنوات، وذلك في الدعوى المقامة من المخرج السينمائي أكرم فريد، والذي اتهمه فيها بالنصب وبيع ملك الغير. إحالة عصابة سرقة الحضانات بـ15 مايو إلى الجنح



شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المرج لضبط كافة صور الخروج على القانون.



وأكد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مجلس الدولة، المستشار وائل فرحات، أن مجلس إدارة النادي يساند القوات المسلحة ويثق في قدراتها.



واصلت إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، مع جميع الكنائس للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، قبل احتفالات أعياد الميلاد، في جميع مداخل دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة والسياحية، للكشف عن أي مفرقعات أو أجسام غريبة، والتمشيط المستمر والدوري لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.