مصر | استمرار حبس 3 متهمين لقتلهم عامل بمحل زيوت بمنشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس 3 متهمين لقتلهم عامل بمحل زيوت بمنشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بتجديد حبس 3 متهمين لقيامهما بقتل شقيق أحدهم بسبب خلافات مالية بينهم، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة فى وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

البداية عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، إشارة من مستشفى الشيخ زايد آل نهيان تفيد استقباله جثة "أحمد ح"، 20 سنة، عامل بمحل زيوت كائن بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين وصول المجنى عليه للمستشفى عقب نقله بمعرفة أحد الأشخاص أدعى أنه عمه، وغادر المستشفى.



وتبين من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات أن المتوفى يقيم صحبة شقيقه "كريم ح"، 25 سنة سائق ومقيم بذات العنوان، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "حازم ص"، 44 سنة، سائق، عم المتوفي، و"عمرو ص"، 30 سنة، جزار "شقيق والد المتوفي من الأم"، بسبب خلافهم على مبلغ 250 جنيها قد خصمه المجنى عليه من الراتب الشهرى الذى يعطيه لشقيقه وعمه، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم.



تم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بمكان إخفائها أعلى شجرة بالمنطقة سكنهم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسهم فى وقت سابق وتم التجديد.

