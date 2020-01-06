مصر | إصابة شاب إثر إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق المريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شاب إثر إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شاب، عصر اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة نصف نقل، بقطعة أرض زراعية بطريق المريوطية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصاب، بطريق المريوطية.

ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة برجال المرور لرفع حطام الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة نصف نقل بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى اصطدام السيارة، بعمود إنارة وانقلابها.

وتم رفع حطام الحادث، ونقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.