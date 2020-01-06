مصر | حبس مسجلين خطفوا سائق نقل ومساومته على 10 آلاف لإطلاق سراحه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجلين خطفوا سائق نقل ومساومته على 10 آلاف لإطلاق سراحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بخطف سائق نقل وسيارته وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة ومساومة والده على إطلاق سراحه مقابل دفع 10 آلاف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا يفيد بأن "عبيد. ح. ع"، 59 سنة، عامل، بغياب نجله "أحمد. ع. ح"، 26 سنة، سائق، عقب خروجه من مسكنهما بتاريخ 1 الجاري مستقلًا السيارة ملكه رقم وأ د 4831 ماركة شيفرولية "ربع نقل".



وفى وقت لاحق ورد إليه، اتصالًا هاتفيًا من هاتف محدد، أخطره خلاله المتصل باختطاف نجله والاستيلاء على السيارة قيادته، وساومه على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إطلاق سراحه وإعادة السيارة واتفق معه على التقابل بمنطقة عزبة الهجانة، دائرة القسم لاستلام المبلغ المالي.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتم بالتنسيق مع المبلغ مجاراة المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط "عطا. ر. ع"، 26 سنة، عاطل، و"علاء. د. ب"، 36 سنة، عاطل.



وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بقيامهما باستيقاف المجني عليه أثناء استقلاله السيارة ملكه بمنطقة عزبة الهجانة، دائرة القسم، بدعوى الاستعلام منه على أحد الأماكن، وعقب ذلك قاما بالتعدي عليه بالضرب واصطحابه كرها عنه داخل السيارة، وإجباره على توقيع 3 إيصالات أمانة وعقد بيع السيارة واحتجازه داخل الشقة سكن المتهم الأول ومساومة والده على دفع المبلغ المالي المشار إليه نظير إطلاق سراحه وإعادة السيارة.



تم بإرشادهما التوصل لمكان احتجاز المجني عليه داخل الشقة سكن المتهم الأول، كما تم بإرشادهما ضبط هاتف محمول ملك المتهم الأول والمستخدم في المساومة"، 3 إيصالات أمانة مذيلين بتوقيع المجني عليه، السيارة المستولى عليها، وبسؤال المجني عليه اتهمهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.