مصر | سماع أقوال شهود العيان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سماع أقوال شهود العيان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة الي مكان حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة القاهرة بعد اصطدامها بسيارة نقل وذلك للمعاينة وحصر أعداد المتوفيين والمصابين في الحادث.

وتستمع النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين كانوا متواجدين وقت الحادث وصرحت النيابة بدفن جثث المتوفين وتسليمهم لذويهم.

كان قد أصيب 11 شخصًا إثر الحادث بينهم 3 سيدات، فيما لقى سيدتين ورجل مصرعهم متأثرين بإصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

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كانت ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن، أمام جامعة القاهرة، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص، وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور صفط اللبن، في الاتجاه القادم من فيصل في إتجاه ميدان لبنان، أمام جامعة القاهرة، وعلى الفور دفع مدير المرور بالجيزة، برجال المرور للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه، ونقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وكشفت المعاينة الأولية إلى أنه حال سير سيارة ميكروباص محمل بالركاب، اصطدمت بسيارة أخري نقل تابعة لهيئة النقل العام، كانت تسير عكس الإتجاه، مما أسفر عن انقلاب السيارة الميكروباص وتهشمها، ومصرع وإصابة 14 شخصًا من مستقليها، وتم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور العام ومستشفى أم المصريين، لتلقي العلاج اللازم.