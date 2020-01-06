مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار «ينظم فعاليات» منتدى الحوكمة ورؤية مصر 2030

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأربعاء المقبل، فعاليات منتدى «الحوكمة ورؤية مصر 2030»، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين بالقاهرة، ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكل من «Wang YI» عضو مجلس الدولة- نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني، و Liao Liqiang، سفير جمهورية الصين بالقاهرة، وبمشاركة واسعة لعدد كبير من الخبراء والمتخصصين والباحثين والأكاديميين من مصر والصين.
تكمن أهمية منتدى «الحوكمة ورؤية مصر 2030»، في أنه سيساهم بشكل كبير في تعزيز ودعم العلاقات المصرية الصينية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف حول تحديث نظم الحكم والإدارة وأهميتها في تحقيق النمو والاستغلال الأمثل للموارد، بجانب تحسين الخدمات وتعظيم المكاسب الاجتماعية.
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