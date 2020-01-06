شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل أكثر من 2 مليون مواطن بمنظومة التأمين بمحافظات المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تسجيل أكثر من 2 مليون مواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى وتشمل بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان، وذلك منذ إطلاق المنظومة في شهر يوليو عام 2019 بمحافظة بورسعيد، وفي الأول من أكتوبر من نفس العام في باقي محافظات المرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ، أن أعداد المنضمين للمنظومة في تزايد مستمر، حيث وصل عدد المسجلين في محافظة الإسماعيلية إلى 525466 مواطنًا، ومحافظة السويس 129114 مواطنًا، مضيفًا ان محافظة الأقصر وصل عدد المواطنين بالمنظومة بها إلى 477778 مواطنًا، ومحافظة أسوان 300338 مواطنًا، بينما محافظة جنوب سيناء 34712 مواطنًا.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن عدد المنضمين في محافظة بورسعيد بلغ 548616 مواطنًا، مشيرًا إلى أنه تم فتح أكثر من 2 مليون و 16 ألف و 24 ملفًا عائليًا بمحافظات المرحلة الأولى الست.

وأشار إلى أن الاقبال الكبير من المواطنين للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الجديد يأتي فى إطار ثقة المواطن في قيادته السياسية، والتي تعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه المشروع لضمان تقديم خدمة طبية ممميزة للمواطن المصري وفقًا لأعلى معايير الخدمات الطبية.

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وأكد السبكي أن التأمين الصحي الشامل مشروع قومي تتكاتف جهود وقطاعات الدولة كافة لضمان نجاحه وتحقيق أمان اجتماعي وصحي للمواطن المصري وذلك لتحقيق استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وتابع أن وزارة الصحة والسكان حريصة على الوصول لجميع المواطنين لتوعيتهم بالمنظومة وتشجيعهم على التسجل وفتح الملف العائلي من خلال مبادرات توعوية متعددة تتناسب مع الطبيعة الديموغرافية والجغرافية لكل محافظة.