شكرا لقرائتكم خبر عن عام سعيد.. هذا ما جرى فى الأسبوع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم ينته الأسبوع الأول من 2020 بعد، ورغم ذلك كان حافلا بمجموعة من الأحداث والوقائع المثيرة سواء على الصعيد السياسى، الرياضى وحتى الفنى .

على المستوى السياسى:

جاء الأسبوع الأول من العام الجديد مليئا بالأحداث السياسية، والتى بدأت بإعلان تركيا تدخلها عسكريا فى ليبيا وموافقة البرلمان التركى على ذلك بحجة انها ارث عثمانى ولكن فى حقيقة الأمر يأتى هذا التدخل طمعا من الدولة العثمانية فى السيطرة على غاز شرق المتوسط لتصبح فى مواجهة مباشرة مع مصر ولبنان واسرائيل واليونان وقبرص.

وخلال الأسبوع نفسه أعلنت الإدارة الأمريكية عن مقتل القائد العسكرى الإيرانى وقائد فيلق القدس قاسم سليمانى فى واقعة استهداف سيارات تابعة للحشد الشعبى بالقرب من مطار بغداد بالعراق، وذلك بأمر من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والذى وجه أوامره باغتيال سليمانى.

ونتيجة لهذا الحدث انتفضت إيران والتى توعدت بالثأر لسليمانى والانتقام من أمريكا ورصدت مكافأة ضخمة لمن يأتى برأس ترامب قدرها 80 مليون دولار، كما أعلن عن الموقف نفسه حسن نصر الله قيادى حزب الله بلبنان.

المسيح والحسين وجها لوجه فى أزمة إيران وأمريكا:

ولم يخل الحدث من تعليقات أنصار الفريقين عبر مواقع التواصل الاجتماعى حتى وصل بهم الأمر لتبادل صور ورسومات تعبر عن الموقف حيث ذهب الفريق المؤيد لترامب بتصوير السيد المسيح فى مكتب الأخير يحتضنه تأييدا لما فعله، بينما قام الفريق الأخر بتجسيد سليمانى فى أحضان الحسين فى السماء. هذا بخلاف ما ذهب اليه البعض من الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية بتشبيه سليمانى بجيفارا العرب والمسلمين.



ترامب يحتضن المسيح وسليمانى يحتضن الحسين

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على الصعيد الفنى:

شهد هذا الأسبوع مجموعة من الأخبار الساخنة من بينها خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان بعد زواج دام لمدة 13 عاما، حيث ثار الجدل فى الفترة الأخيرة حول حقيقة انفصال الثنائى خاصة وسط الكلمات التى تكتبها الفنانة أصالة بين الحين والأخر عبر حسابها على موقع Instagram وظهورها فى أكثر من حدث فنى بدونه، لتقطع أصالة اليوم الشكوك وتعلن رسميا انفصالها عن والد طفليها " آدم وعلى “.

وبالإضافة لهذا الخبر استيقظ محبى ومتابعى الفنانة نانسى عجرم أمس الأحد على خبر محاولة سرقة مسكنها حيث هاجم ملثم منزلها فى منطقة نيو سهيلة كسروان بلبنان إلا أن زوجها فادى الهاشم تصدى له وأستطاع قتله فى عملية تبادل إطلاق النار بينهما.

كما أثارت أغنية المخرج "تميم يونس" السالمونيلا جدلا واسعا بين مؤيدين ومعارضين لها حيث يرى الفريق الأول انها تعكس حالة انسانية موجودة على ارض الواقع وهى انتقام وتحول الشخص المرفوض تجاه حبيبته وتحوله من شخص مسالم لأخر عنيف يريد الانتقام منها، بينما يرى الرافضين لها إنها جاءت لتشجع على التحرش والعنف تجاه المرأة.

إلا أن حالة الجدل تلك زادت من شعبية الأغنية ونسبة مشاهدتها واستطاعت خلال أيام قليلة أن تتخطى حاجز المليون مشاهدة.

وخلال الأسبوع نفسه تم الإعلان عن فوز الممثل مصرى الجنسية رامى يوسف بجائزة جولدن جلوب 2020 كأفضل ممثل كوميدى وذلك عن مسلسل "Ramy .

وبالإضافة لهذا شهد الأسبوع الأول من العام الجديد وفاة الإعلامية الشهيرة بقناتى العربية والحدث اللبنانية نجوى قاسم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 51 عاما فى منزلها بدبى .

كارثة بيئية:

وبخلاف هذا كله جاء خبر أخر مأساوى وهو حريق الغابات الأسترالية ونفوق ما يقرب من 500 مليون حيوان منذ سبتمبر الماضى لمدة أسبوع، وأعلنت رئيسة وزراء ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية حالة الطوارئ لمواجهة التهديد المتصاعد لحرائق الغابات والتى أدت إلى مقتل 18 شخصا وتدمير ما يزيد عن 1200 منزل فى ولايتى نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.