شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقر إقامة ساديو مانى خلال حفل اختيار أفضل لاعب فى افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على صور خاصة للجناح الذى سيقيم فيه لاعب الكرة السنغالي ونجم نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ساديو مانى، الذى وصل قبل قليل إلى مدينة الغردقة، لحضور حفل أفضل لاعب فى افريقيا للعام 2019 والذى تستضيفه إحدى منتجعات سهل حشيش، وهو أحد المتنافسين على الجائزة الأكبر فى إفريقيا مع اللاعب المصرى محمد صلاح نجم ليفربول، والجزائرى رياض محرز نجم مانشيستر سيتى.

ووصل مانى على متن طائرة خاصة عصر اليوم ويرافقه 7 من الفريق الإنجليزي، ورجال أمن خاصين باللاعب السنغال، حيث سيكون فى استقباله أعضاء الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف"، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى ورجل الأعمال كامل ابو على، فى حين استأجر النادى ملعب الجونة ليقيم مانى عليه تدريباته تحضيرا للمباراة القادة مع ناديه.

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وأعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، انتهاء إستعدادات المحافظة لخروج حفل توزيع جوائز “الكاف” لاختيار أفضل لاعب افريقي لعام 2019، المقرر إقامته في سهل حشيش بمدينة الغردقة الثلاثاء القادم في أفضل صوره، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت جميع استعداداتها، والتى يتمثل أبرزها في الإنتهاء من أعمال إنارة وتشجير الطرق بصفة عامة، وطريق مطار الغردقة وحتى مكان إقامة الحفل بصفة خاصة، لإبراز الجانب الجمالي الذي تتميز به محافظة البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة المقرر إقامة الحفل بها بشكل خاص، بما يخدم عملية الدعاية والترويج السياحي للمحافظة، لافتا إلى أن الحفل يعد واحداً من أهم الأحداث في القارة الافريقية ويجب إستثماره لخدمة القطاع السياحي ويجب أن يخرج بصورة تليق بالحضارة المصرية والمكانة السياحية المتميزة التي تحتلها مدينة الغردقة بإعتبارها من أفضل المدن السياحية على مستوى العالم.