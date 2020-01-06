شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بعد مرور عام علي افتتاحه.. 10 معلومات عن مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور عام علي افتتاح مسجد العاصمة الإدارية الجديدة، ينشر الخليج 365 أبرز ١٠ معلومات عن مسجد الفتاح العليم والذي يعد أكبر مسجد في الشرق الأوسط .

1- شركة المقاولون العرب هي التى نفذت مسجد العاصمة الإدارية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – إدارة المهندسين العسكريين

2- أقيم المسجد على الطريق الدائري الأوسطي الجديد ويعد من أكبر المساجد حول العالم حيث تصل المساحة الإجمالية للمسجد حوالى 106 فدان ويتسع لـ17 الف مصلى.

3- صحن المسجد يتسع لعدد (6300 مصلى) وله 5 مداخل رئيسية ، منهما مدخلين للسيدات ـ ساحة الصلاة الخارجية تتسع لعدد ( 3400 ) مصلى.

4- دور الميزانين مصلى سيدات وهو مزود بحاجب رؤية من الخشب بالطراز الإسلامى بطول حوالى 95 متر مسطح .

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5- البدروم يضم مدخلين كل مدخل مزود بسلالم من الجرانيت اضافة إلي سلالم متحركة لخدمة رواد المسجد وهو يتكون من مصلى للرجال يتسع لـ (1200 مصلى) ـ مصلى سيدات يتسع لـ (300 مصلى) ـ عدد (4) ميضأة للرجال والنساء بإجمالي عدد 94 دورة مياه و عدد 2 دارتحفيظ للقرآن للرجال والسيدات .

6- يتضمن مكتبة و عدد 5 مكاتب إداريه وغرفة للمولد و2 غرفة للتحكم فى الكهرباء ومخازن وقاعة إجتماعات تسع 40 فرد.

7- القبة الرئيسية لصحن المسجد بقطر 32 م وارتفاع 28م من سقف المسجد ، و42 م من سطح الارض - يحيط بصحن المسجد عدد 4 قباب ثانوية بقطر 12.5 م وارتفاع 10 م – كما يوجد عدد 4 قباب ثانوية فوق المداخل .

8- الساحة الخارجية للمسجد تضم عدد 4 مآذن بإرتفاع حوالى 95م ويصل طولها بعد إضافة الهلال إلى 102م للمأذنة .

9- ممشى للمشهد الجنائزى لتكريم الشهداء والشخصيات الهامة مصمم على الطراز الفرعونى بطول حوالى 406 متر وعرض 28م.

10- يحيط بالمسجد سور بطول 3.3كم يضم 5 بوابات رئيسية على الطراز الفاطمى بإرتفاع 6 أمتار منها عدد 2بوابة على الطريق الأوسطى وعدد 3 بوابات على الأسوار من الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية.