شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظراً لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة نظراً لزيادة الأتربة وتعثر درجة الرؤية، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

ووجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر،واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من والي الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات ، كما شدد شاهين علي مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد،واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء،والتعامل الفوري معها .

بالتزامن مع ذلك يسود حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن تشهدها البلاد بدء من اليوم الإثنين ولمدة 96 ساعة مقبلة حتى نهاية الأسبوع الجارى، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة وأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية تمتد لعدة مناطق متفرقة.

ـ طقس غير مستقر حتى الجمعة ـ طقس غير مستقر حتى الجمعة وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من يوم غدا الإثنين 6 يناير الجارى وحتى يوم الجمعة 10 يناير، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة مما يزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، كما تمتد متوسطة الشدة إلى مناطق من الوجه البحرى يوم الثلاثاء وتمتد يوم الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 لـ 4 درجة مئوية والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع فى وسط سيناء وشمال الصعيد.

ـ طقس القاهرة الكبرى ـ طقس القاهرة الكبرى وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويزيد الاحساس بشدة برودة الطقس بصاحب ذلك حدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتبارا من الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى العظمى 16-15 والصغرى 09-08، السواحل الشمالية العظمى 15-14 والصغرى 10-09، وشمال الصعيد العظمى 16-15 والصغرى 06-05، وجنوب الصعيد العظمى 19-18 والصغرى 08-07، وجنوب سيناء العظمى 19-18 والصغرى 14-12. Advertisements وناشدت هيئة الأرصاد الجوية كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

ـ طقس اليوم الإثنين وبداية موجة من عدم الاستقرار ـ طقس اليوم الإثنين وبداية موجة من عدم الاستقرار وعن طقس اليوم الإثنين وبداية موجة جديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، فيسود طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى . وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 ، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجة.

ـ طقس غدا الثلاثاء واستمرار موجة عدم الاستقرار ـ طقس غدا الثلاثاء واستمرار موجة عدم الاستقرار أما عن طقس غدا الثلاثاء واستمرار موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية تكون غزيرة ورعدية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة. وعن درجات الحرارة بالمتوقعة غدا السواحل الشمالية الغربية، العظمى 14 درجة والصغرى 10 درجات، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وشمال الصعيد العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات.

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