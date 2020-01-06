شكرا لقرائتكم خبر عن سباحة إنجليزية على كرسي متحرك تحت مياه البحر الأحمر (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من المنوفية إلى روسيا، مرورا بشرم الشيخ، رحلة الغواص تامر سالمان، الذي أعاد الأمل للسباحة الإنجليزية سوا وستن، أجبرتها الظروف المرضية على الجلوس على كرسي متحرك، لكنها أبت أن تستسلم لتلك الإعاقة، فقامت بوضع لمساتها على الكرسي وتزويده بزعانف تمكنها من الغوص أسفل البحار، بمساعدة الغواص المصري.

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«سالمان»، قال لـ«المصري اليوم»: «على مدار عام ونصف العام، من التدريب، تمكن من إتاحة الفرصة للسباحة الإنجليزية لممارسة هوايتها، أسفل المياه المصرية، في البحر الأحمر، ليقوم بترويج تلك الرياضة في روسيا وتنشيط السياحة في شرم الشيخ».

وأشار إلى أنه دائما يسعي للتحدي، منذ أن كان طالبا بكلية التربية الرياضية جامعة السادات، وأجبرته الظروف الأسرية لترك الكلية وهو في الفرقة الرابعة، لمساعدة والده في نفقات المعيشة، حتى أصبح خلال عام ونصف محترف غوص، ثم مدرب سباحة، لافتا إلى أن الروسيين يعشقون شرم الشيخ والغردقة، وأصبحوا حريصين على التردد عليها بشكل مكثف، بعدما تيقنوا مدى الاستقرار الأمني في مصر.

وحول شخصية السباحة الإنجليزية، قال: «أصيبت بمرض في العضلات والأعصاب، حتى أفقدتها الحركة، ورفضت أن تكون السباحة لها مجرد النزول إلى مياه البحر، بل التطوير من آدائها وتوصيل رسالة لمتحدي الإعاقة في كل دول العالم أن الإعاقة، هي الصمت والقبول بالأمر الواقع»، مضيفا: «بعد عمل شاق وتجارب داخل بريطانيا، أصرت على السباحة في البحر الاحمر وشرم الشيخ خاصة».