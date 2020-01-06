شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لمجلس الوزراء (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 52 مكرر (و)، قرارات مجلس الوزراء. وشمل العدد، قرار رقم 1 لسنة 2020، بتوفيق أوضاع 90 كنيسة ومبنى، المقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.

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وقرار رقم 2 لسنة 2020، باعتبار مشروع مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات المسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية.

وقرار رقم 3 لسنة 2020، باعتبار المشروعات التي نفذتها أو تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل المنطقة الواقعة جنوب طريق القاهرة / السويس من المشروعات القومية.