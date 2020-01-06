شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يُتابع ترتيبات المشاركة المصرية في معرض «إكسبو 2020» بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعًا، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمشاركة المصرية في فعاليات معرض إكسبو 2020، حضره نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلو الشركة المسئولة عن الترتيبات.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية المشاركة المصرية في المعرض والذى يشارك فيه 192 دولة، موضحًا أن المشاركة المصرية في المعرض تُعد أكبر فرصة تجارية وتسويقية في العالم ويتوقع أن يصل عدد زائرى المعرض حوالي 25 مليون زائر، حيث تقدر مساحة الجناح المصري نحو 3 آلاف م2 بمشاركة كافة الوزارات والهيئات المصرية.

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وأشار ممثل الشركة المسئولة عن ترتيبات المشاركة المصرية في المعرض إلى أنه من المُتوقع أن يضم تصميم الجناح المصري أقساماً مُتنوعة لينقل صورة مصر الحالية والمستقبلية إلى العالم في مختلف المجالات سواء السياحة، وقناة السويس والاستثمارات، وتاريخ المدن المصرية، ومنطقة بازار سياحي، إلى جانب عرض لحكاية بعض المقتنيات الأثرية للمتحف المصري الكبير، وعرض لحكاية بعض المشروعات في مجال الطاقة مثل السد العالي ومحطات إنتاج الطاقة الشمسية.

ووجه رئيس الوزراء مسئولي وزارة التجارة والصناعة بأن يتم التنسيق مع عدد من الشركات الكبرى في مختلف القطاعات بهدف الترويج لها من خلال الجناح المصري، وكذا التنسيق لتحديد مقابلات لهم مع كبار المستثمرين العالميين والمسئولين في مختلف الجهات.

كما كلف بتكثيف اللقاءات مع كبار الشركات المصرية لحجز مساحات لها في الجناح المصري لهذا المعرض المهم، مُؤكداً على أهمية تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في هذا المعرض المهم، والترويج لمشروعاته، ورعاية هذا الحدث الهام وذلك في ضوء طبيعة وأهمية معرض إكسبو دبي 2020.