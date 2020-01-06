شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع استمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بقري المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار عمليات رفع وشفط مياه الأمطار، وانتظام التيار الكهربائى، وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي والزراعي بجميع مناطق تساقط الأمطار، حيث تساقطت الأمطار على عدد من مدن وقرى المحافظة، فيما تواجدت الأجهزة المعنية بالشوارع لمتابعة رفع مياه الأمطار، وتوصيل التيار الكهربائي للمناطق التي فصل عنها التيار، ومتابعة روافع الري والصرف، ومحطات مياه الشرب بدائرة المحافظة.

وبناءً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، تم متابعة استكمال أعمال رفع المياه المتراكمة ومخلفات الأمطار والتأكد من تشغيل صفايات الأمطار، وسلامة شبكات الصرف الصحى بالقرى بالرياض، تحت إشراف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، حيث تم متابعة أعمال كسح تراكمات مياه الأمطار بمدخل القرية وأمام المصالح الحكومية وشوارع القرية، كما تم رفع مخلفات الأمطار بقرية الفيروز، ومسح الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، فضلاً عن رفع مخلفات الأمطار بقرية الوزارية، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.