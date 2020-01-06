شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن سوهاج»: إجراءات أمنية مشددة حول الكنائس والمطرانيات استعدادًا لعيد الميلاد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت أجهزة الأمن من إجراءاتها الأمنية حول الكنائس، والمطرانيات، والأديرة بمختلف قرى ومدن المحافظة، استعداداً للإحتفال بعيد الميلاد.

تأمين الكنائس في سوهاج

وقال اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إن هناك عمليات تأمين مشددة للأديرة، والمطرانيات، والكنائس بمختلف أنحاء المحافظة، بمشاركة تشكيلات من الأمن المركزى، ومجموعات فض الإشتباك، ومجموعات قتالية، وضابط وأفراد المباحث، لافتاً إلى أنه سيتم إغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى الكنائس، والمطرانيات، خلال إحتفالات عيد الميلاد، وعمل كمائن ونقاط تفتيش بنطاقها، وفى بدايات الشوارع المؤدية لها لإحكام فحص المترددين عليها، وتوسيع دائرة الإشتباه، كما سيتم تحويل خط سير السيارات إلى الشوارع الجانبية، ووضع بوابات تأمين وإنذار للكشف عن الأسلحة، والمفرقعات على أبواب الكنائس، والمطرانيات خلال قداس العيد.

تأمين الكنائس في سوهاج

وشدد مدير الأمن، بأنه تم التنبيه على القوات بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم توقف سيارات، أودراجات بخارية، أوعربات بجوار الكنائس، والأديرة، والإخطار في حالة الإشتباه في أي من المركبات المشار إليها، أو أي أجسام غريبة.