شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع 13 جنيهًا للجرام (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل سعرالذهب زيادة في السوق المحلي بمعدل 13 جنيها للجرام، حيث قفز سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 704 جنيهات، فيما بلغ سعر العيار 18 نحو 605 جنيهات وبلغ سعر العيار 24 نحو 805 جنيهات وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 5640 جنيها.

وقال نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن التحركات السياسية على الساحة العالمية كان لها أكبر الأثر على زيادة أسعار الذهب عالميا وارتفاع أسعار تداوله في البورصات. وأضاف «نجيب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن السوق المحلية سرعان ما تتأثر بمثل هذه الزيادات وهو ما أدى إلى زيادة السعر محليا بنحو 13 جنيها في تعاملات، الاثنين. وحول معدلات التداول، أشار إلى أنها تتسم بالبطء الشديد في ظل نقص السيولة وتقتصر عمليات الشراء المحدودة على بعض القطع الخفيفة.

وفي السوق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى له منذ 7 سنوات خلال تعاملات، الاثنين، بسبب تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت اسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1.4% أو ما يعادل 21.50 دولار ليصل إلى 1573 دولار للأوقية. كما زاد سعر التسليم الفوري بنسبة 1.4 % مسجلاً 1573 دولار للأوقية ليربح 21.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 10 أبريل 2013.