شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تحصيل 1.9 مليون جنيه مستحقات شكوى المصريين بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، نجح في تحصيل مستحقات المصريين لدى أصحاب الأعمال الذين تقدموا بشكواهم للمكتب، وبلغت ما يوازى مليون و921 ألف جنيه مصري تقريبا.

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وأوضح هيثم سعد الدين،المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران إلى أنه استطاع حل 263 شكوى وديا بين عاملين مصريين وأصحاب أعمال إيطاليين من إجمالي 368 شكوى تقدموا بها للمكتب، حيث تم تحويل شكوى 20 للقضاء، ومازالت هناك 85 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك خلال 2019.

وأضاف المستشار العمالي أنه استطاع خلال الفترة المشار إليها توفير 135 فرصة عمل داخلية وخارجية للعمالة المصرية، وعقد 101 لقاء مع الجالية المصرية، وقام بـ 174 زيارة للمصالح الحكومية، و176 زيارة ميدانية للمنشآت التي يعمل بها مصريون للتأكد من وجود عقود عمل لهم، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التي تواجههم، والتشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى في خدمتهم، وتزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى، والرد على 20 ألف استفسار للمصريين خلال نفس الفترة.

وعن أهم المشاكل التي تواجه العمالة المصرية بإيطاليا، أشارإلى أنها تتمثل في استمرار ظاهرة توقيع المصريين على إيصالات أمانة على بياض لحاجتهم للعمل، ويقوم المكتب بدوره بالتوعية في أي مناسبة وأى لقاء مع العمالة ويعمل جاهدا على حل مشاكل تلك العمالة.