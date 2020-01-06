شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: تنفيذ 70% من تطوير شارع طراد النيل بمدينة الواسطى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع المهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق والنقل، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الشوارع الرئيسية بالمدن، على غرار خطة التطوير الجاري تنفيذها بالشوارع الرئيسية، كأعمال تطوير شارع سليمان متولي بمنطقة الكورنيش.

Advertisements

حيث يجري حالياً تطوير شارع طراد النيل بمدينة الواسطى، ووصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 70%، وجار الانتهاء من أعمال الرصف، التي سبقتها أعمال إزالة الاشغالات وعمل التوسعات، وأعمال شبكة المرافق الهامة مثل المياه والصرف والكهرباء والتليفونات، كما تم إزالة أعمدة الإنارة القديمة.

من جانبه أكد محافظ بني سويف، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني، لاسيما أن المشروع يمثل أهمية حيوية للمدينة، حيث تساهم أعمال التطوير في حل جزئي لمشكلة التكدس المروري بالمنطقة خاصة في فترات الذروة، بجانب أن أعمال التطوير ستشمل إضافة عنصر الجمال والصورة الحضارية للمدينة.

وأشار المحافظ، إلى أن الخطة الجاري تنفيذها على مراحل، تشمل تنفيذ أعمال التطور بكافة المدن وعدم الاقتصار على المدينة العاصمة فقط، وأيضاً تشمل تطوير مداخل القرى، والشوارع الرئيسية، منوها على أن أعمال الرصف تتم على مراحل حسب اعتمادات الخطة، والبرنامج الزمني المحدد، وأن هذا القطاع له الأولوية وفي مقدمة اهتمامات الجهاز التنفيذي، وأنه يتابعه بنفسه من خلال الأجهزة المعنية.