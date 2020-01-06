وزيرة البيئة تفتتح المرحلة الأولى من حملة تشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المرحلة الأولى من حملة تشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة كنموذج تجريبى لمنطقة مصر الجديدة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخطيط منطقة مصر الجديدة لإظهارها بالشكل الحضارى عقب الانتهاء من مشروعات البنية التحتية لمشروعات الدولة للمنفعة العامة.

وتمت أعمال التشحير بالتعاون مع محافظة القاهرة والهيئة الهندسية، وتم توفير عدد 2000 متر نجيلة جاهزة وكذلك 300 نبات ايفوربيا حمراء لزراعتها بالميدان، بالإضافة إلى دهان عدد من العمارات المتواجدة بالميدان لتحسين المظهر الجمالى للمكان، بالإضافة إلى دعم الميدان بعدد من صناديق القمامة. كما سيتم الانتهاء من المراحل الأخرى للمشروع خلال الفترة القادمة، والتى تشمل تشجير شوارع عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق والحجاز وميدان روكسى.

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وأشارت فؤاد إلى أن المساحات الخضراء لها العديد من الفوائد البيئية المتمثلة في التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، وخفض نسب تلوث الهواء.

وفى إطار حرص وزارة البيئة على المشاركة المجتمعية مع كافة فئات المجتمع، سيتم عقد حوار مجتمعى بحضور وزيرة البيئة بنادى هليوبوليس مع المواطنين لسماع مقترحاتهم وأفكارهم لتجميل منطقة مصر الجديدة.

جديرا بالذكر أن هذه الأعمال تأتى ضمن أنشطة مبادرة "اتحضر للأخضر"، والتى اطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية، فهى حملة وطنية لنشر الوعي البيئي وتدعو إلى تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

وزيرة البيئة تفتتح المرحلة الأولى من حملة تشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة

وزيرة البيئة تفتتح المرحلة الأولى من حملة تشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة