شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 391 ألف جنيه منحة العمالة غير المنتظمة لــ782 عاملاً ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة الانتهاء من صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فوراً. وأعلن محمد طلعت عبدالنبي، مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف، الانتهاء من صرف منح المولد النبوي الشريف لنحو 782 عاملاً غير منتظم، بإجمالي 391 ألف جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقاً للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد، الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

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