شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة مصرية لتوعية تلاميذ اليابان بالحضارة والآثار الفرعونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بهدف نشر التعريف بالثقافة والحضارة المصرية في اليابان، أطلق عبدالرحمن يونس، مبادرة توعية تستهدف الطلاب اليابانيين لخلق جيل جديد شغوف بمصر وحضارتها الفرعونية، حيث تم الاتفاق مع مدرسة يابانية «سايتوبون تشوجاكو»،في ولاية «يوكوهاما»التي شهدت مؤخرا قمة «التيكاد»، بتبنيها التعريف بمصر للمدرسين والطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحيط بالمدرسة لمدة ٣ سنوات، يكون خلالها فعاليات عن مصر داخل وخارج المدرسة، فضلا عن ممارسة أنشطة متعلقة بمصر، من خلال تخصيص وقت ثابت يوميا للتبادل الثقافي، ورفع علم مصر بشكل مستمر خلال السنوات الثلاثة، بالإضافة إلى التدريب على الرسومات الخاصة بالآثار الفرعونية، وتحية العلم، وترديد النشيد الوطني المصري، في طابور الصباح ،فضلا عن واجب يومي عن مصر، وعمل مسرحية، من خلال نموذج محاكاة عن الحياة المصرية وتفصيل الجلباب، وتناول الأطعمة الشعبية مثل «الكشري والفلافل».

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وقال «يونس»، رئيس جمعية محطة مصر الدولية، للمصري اليوم، إن المبادرة تأتي بالتزامن مع تنظيم اليابان لدورة الألعاب الأوليمبية، التي ستقام منتصف العام الجاري، وهو ما تم التركيز على مع الطلبة وأولياء أمورهم من خلال التعريف بالرياضة المصرية والفرق المصرية المشاركة كى يكون هناك جمهور كبير لمصر خلال الدورة الأوليمبية.

يذكر أن جمعية محطة مصر الدولية، تصدر مطبوعة باللغة اليابانية ويتم توزيعها مجانا لتعريف اليابانيين بالثقافة المصرية وتنشيط السياحة المصرية من اليابان، ويتم توزيعها في ١٠٠ مدينة يابانية ومسجلة في مكتبة البرلمان اليابانى كمرجع عن مصر كما حصلت المجلة على جائزة التميز لأفضل مجلة أجنبية في اليابان لعام ٢٠١٨

وذكر يونس، أن سبب عشق مدير المدرسة لمصر«كوندو سينسية»، أنه عقب وفاة جده، اكتشف أنه زار مصر من80 عاما ولا يزال يحتفظ بصورته، التي وجدها في متعلقاته الشخصية، مرفوقة بكلام مكتوب في مذكراته عن مصر، وهو يركب الجمال والخيول في مناطق الأهرامات، مشيرا إلى أنه يتمني أن يزور مصر ويلتقط صورا مثل جده .