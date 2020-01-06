شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل لـ 2 مليون مشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل، وصول عدد المشتركين في المنظومة إلى 2 مليون مشترك، وذلك بجميع محافظات المرحلة الأولى التي بدأ تطبيق المنظومة بها والتي تشمل محافظات (بورسعيد- السويس- الإسماعيلية- جنوب سيناء -الأقصر وأسوان).

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن عقد عدد من الورش التدريبية لمقدمي الخدمة الطبية بمحافظات المرحلة الأولى التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية وجميع العاملين بالمنظومة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

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وأوضحت الوزارة، أنه تم وضع خطة تدريبية متكاملة لرفع كفاءة مستوى جميع العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لضمان وجود كوادر طبية مؤهلة وفقًا لأعلى ممارسات الجودة الصحية، لضمان حصول المريض المصري على أفضل خدمة طبية.

من جانبه قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، «إنه سيتم عقد ورشة تدريبية بمحافظة جنوب سيناء لمدة يومين، حيث تشمل مبادئ سلامة المريض، وكيفية رفع التقارير للأحداث العارضة في المستشفى، وأهمية دور إدارة المستشفى في تطبيق برامج تحسين دور الخدمات الصحية، وذلك وفقًا لمعايير الجودة الطبية العالمية».

وأشار السبكي، إلى أن التدريب سوف يشمل أكثر من 40 كادرا طبيا من مدن شرم الشيخ، رأس سدر، أبورديس وسانت كاترين، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا».

ولفت إلى أن الدورات التدريبية سوف تعقد بشكل مستمر في محافظات المرحلة الأولي التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنه تم عقد دورة تدريبية لأبرز الممارسات العالمية في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمحافظة بورسعيد على مدار يومي (5-6) من شهر يناير الحالي، مضيفًا أنه سوف تعقد ورشة آخرى أيضًا يومي (8-9) من الشهر الجاري بمحافظة الأقصر.