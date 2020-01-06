شكرا لقرائتكم خبر عن الحاجة زوزو وعم حسن يروون رحلة علاجهم من هشاشة العظام بالتأمين الصحى مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نحن في فترة الحلم.. العلاج الخاص بمرضى هشاشة العظام والذين يتلقون العلاج البيولوجي لأول مرة بالمجان في جميع مستشفيات التأمين الصحي "بهذه الكلمات بدأ الدكتور محى الدين عبد اللطيف استشاري الروماتيزم والمشرف على لجان الروماتيزم والمناعة بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر كلامه عن تطور نظم العلاج للهشاشة والأمراض المناعية في التأمين الصحي.

وقال الدكتور مدحت محى الدين أن المرضى حتى شهر 8 من العام الماضى يتحملون 30 % من قيمة العلاج الذي يتجاوز آلاف الجنيهات شهرياً وفى ظل اهتمامات القيادة السياسة بالعلاج حدث أن تم رفع المساهمة ليصبح العلاج مجاني بنسبة 100 % مشيرا إلى أن هناك نظام متطور للكشف وصرف العلاج حيث يتم الكشف باللجان والإخطار بصرف الدواء عن طريق خدمة الرسائل القصيرة .

وأضاف: علاجات الهشاشة والمناعة باهظة التكاليف ومع ذلك التأمين يوفرها مجانا لكل المرضى.

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وتابع سعر الحقن يتراوح من 2500 إلى 11 ألف جنية والمريض يصرف علاج على فترات مختلفة ويتردد على العيادة بشكل مستمر للمتابعة دون أي تكاليف مادية يتحملها.

وإلى هنا دخلت الحجة زوزو أحمد موظفة على المعاش إلى غرفة الكشف لتتابع حالتها مع الطبيب فتقول: الحمد لله على كل حال أنا بتردد على العيادة بشكل دورة لأني بعاني من هشاشة في العظام ومبقدرش أقوم والحمد لله بقيت بأخذ جرعات دوائية كل يومين وحالتى بتتحسن وبصراحة التأمين بيوفر الدواء باستمرار سواء اللي بناخدة فى المستشفى أو حتى اللى بناخدة فى البيت “

أما عم حسن على حسن موظف بالقطاع الحكومي فيقول "أنا مريض روماتويد منذ عام 1990 وعانيت لفترة طويلة من التهابات في المفاصل ومياه على الركبة وحدث أن اصيبت بتأكل في الغضاريف وتابع: منذ فترة أحصل على أدوية بيولوجية نظرا لتقدم المرض وزيادة حجم الإصابة والتأمين يوفر كل العلاجات بالمجان بعدما كنت اتحمل ما يقرب من 30 % مساهمات من قيمة العلاج.

واستكمل عم حسن: الحقيقة ترددت على عيادات الأطباء خارج التأمين وبعدما انفقت فلوس كتيره على العلاج ووصلت لمرحلة متأخرة نصحني الاطباء باللجوء للتأمين الصحي لتوفير العلاج بشكل دائم ومجانا.

وقال: أتردد على العيادة بشكل دائم لصرف العلاج كل 3 شهور وجميع التحاليل والفحوص المعملية تتم مجانا فى التأمين.