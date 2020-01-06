أكبر قوة بالعالم.. ماذا تعرف عن القدرات العسكرية لولايات المتحدة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الولايات المتحدة الدولة صاحبة أقوى جيش فى العالم، مما يرجح كفتها فى أى صراع محتمل مع إيران.. فى السطور التالية، نستعرض القوة العسكرية للولايات المتحدة، سواء التقليدية أو النووية، والتى ربما تكون عامل يردع إيران عن القيام بأى عمل انتقامى لن تستطيع ملاحقة تبعاته.
تمتلك الولايات المتحدة أقوى جيش فى العالم، تخصص له ميزانية دفاعية تصل إلى 716 مليار دولار (وفقا لأحدث ميزانية). يبلغ إجمالى الملتحقين به 2.141.900، وفقا لإحصائية عام 2019 لموقع جلوبال فاير. ,يمثل عدد القوات الفاعلة 1.281.900، بينما عدد قوات الاحتياط 860 ألف.
القوة الجوية:
تمتلك الولايات المتحدة أقوى قوى جوية فى العالم، الأولى بين 137 دولة شملها مؤشر جلوبال فاير، وتتضح قوتها الجوية على النحو التالى:
إجمالى عدد الطائرات: 13.398
عدد الطائرات المقاتلة: 2362
طائرات الهجوم: 2831
طائرات النقل: 1153
طائرات التدريب: 2853
إجمالى قوة المروحيات: 5760 منها 971 طائرة هجومية
القوة البرية:
تشكل القوات القتالية دبابات المعارك الرئيسة ودبابات خفيفة ودبابات مدمرة
إجمالى عدد الدبابات: 6287 (الثالثة فى العالم)
المركبات المسلحة القتالية: 39.223
السيارات ذاتية الدفع: 992
منصات إطلاق الصواريخ 1056
القوة البحرية:
تشمل القوة البحرية الأمريكية حاملات الطائرات التقليدية وأيضا حاملات المروحيات إلى جانب الغواصات.
وتقدر إجمالى الأصول البحرية الامريكية بـ 415، يبلغ عدد حملات الطائرات 24، والفرقاطات 22، والمدمرات 68ـ والغواصات 68، وسفن حربية قديمة 15، وسفن الدوريات 13، وألغام حربية 11.
القدرات النووية للولايات المتحدة:
تتفاوت التقديرات المتعلقة بمقادر ما تمتلكه الولايات المتحدة من رؤوس نووية. ففى حين قدر اتحاد العلماء الأمريكيين واتحاد الحد من الأسلحة أن الولايات المتحدة كان لديها فى عام 2019 حوالى 6185 رأس نووى، بينها 3800 رأس ضمن المخزون الأمريكى، و2385 من المنتظر تفكيرها، فإن معهد استكهولم الدولى لأبحاث السلام يشير إلى وجود 6450 رأس.
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