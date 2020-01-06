شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر عدد من القرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية ، عدد من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ،ومنها القرار الأخير بالموافقة على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى مقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة ليصل الإجمالى إلى 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، موزعة على النحو التالي: 851 كنيسة، و 561 مبنى.

وتشمل فى محافظة المنيا (236) كنيسة ومبنى، ومحافظة الجيزة (140) كنيسة ومبنى، ومحافظة القليوبية (124) كنيسة ومبنى، ومحافظة سوهاج (120) كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسكندرية (113) كنيسة ومبنى، ومحافظة أسيوط (91) كنيسة ومبنى، ومحافظة البحيرة (83) كنيسة ومبنى، ومحافظة الشرقية (83) كنيسة ومبنى، ومحافظة بنى سويف (82) كنيسة ومبنى، ومحافظة القاهرة (61) كنيسة ومبنى، ومحافظة أسوان (47) كنيسة ومبنى، ومحافظة الغربية (35) كنيسة ومبنى، ومحافظة المنوفية (33) كنيسة ومبنى، ومحافظة الدقهلية (31) كنيسة ومبنى، ومحافظة الأقصر (25) كنيسة ومبنى، ومحافظة البحر الأحمر (19) كنيسة ومبنى، ومحافظة قنا (17) كنيسة ومبنى، ومحافظة السويس (17) كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسماعيلية (16) كنيسة ومبنى، ومحافظة مطروح (13) كنيسة ومبنى، محافظة بورسعيد (10) كنيسة ومبنى، ومحافظة كفر الشيخ (8) كنيسة ومبنى، ومحافظة الفيوم (6) كنيسة ومبنى، وأخيراً محافظة الوادي الجديد (2) كنيسة ومبنى.

كما نشرت الجريدة قرار لرئيس الوزراء بشأن اعتبار مشروع مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإليكترونيات المسند تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية ، واعتبار المشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو تقوم بتنفيذها داخل المنطقة الواقعة جنوب طريق القاهرة / السويس من المشروعات القومية .

كما نشرت قرار بضم محمد جمال الدين السبكى ، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية لعضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء .