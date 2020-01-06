شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة النقض والنائب العام يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من ناحيتها أصدرت الكنيسة مجموعة من التعليمات للزوار والمصلين فيتم التجمع الساعة 2 ظهرا حسب اتفاق مناطق التجمع والتحرك باتوبيسات خاصة إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة والعودة لنفس المناطق عقب انتهاء القداس الإلهى
أما دخول حاملى دعوات كبار الزوار من بوابة 1، بينما دخول حاملى دعوات الشعب والإعلاميين من بوابة 3 مترجليين.
من جانبه أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020 وتم بثها بالفيديو وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية وغيرها.
وقال البابا في رسالته التي قسمها إلى ثلاث عطيات إن الإنسانية تتحقق عندما يعيش الإنسان الحب فقد كان المجوس الذين قدموا الهدايا للمسيح يعبرون عن هذا الحب.
أما العطية الثانية فهي عمل الخير فالمجوس قدموا من المشرق وبإصرار كبير أرشدهم الله لمكان المسيح بينما اعتبر البابا العطية الثالثة هي تذوق الجمال وقد كان أجمل ما فيه هو ترنم الملائكة بميلاد المسيح
واختتم البطريرك: اهنئكم بعيد الميلاد المجيد وأقدم لكم كل محبة وتحية
كانت الكنيسة الإنجيلية قد احتفلت أمس بحضور 8 وزراء ومندوب عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء،
بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية حيث شارك في الاحتفال وزراء التموين والتضامن الاجتماعي والهجرة والإعلام والبيئة والمجالس النيابية
تقدم القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بالشكر لرئيس الجمهورية على جهود الدولة في تقنين الكنائس غير المرخصة حيث كشف عن تقنين أوضاع 271 كنيسة
وأضاف خلال احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد: أسست الدولة لنا هيئة أوقاف إنجيلية وهو حلم كان بعيد المنال
واستشهد بأحد أقوال المفكر اللاهوتي الأرثوذكسي القمص متى المسكين إذ قال زكي إن حد أهم معاني ميلاد المسيح إنه يعطي معنى مختلف وجديد للحياة فالميلاد نقطة انطلاق حياة لا تعرف الأنانية
إنها طريقة للعيش لتقبل الأخر
وأضاف في كلمته : يسميها الأب متى المسكين بشرية جديدة موقعها بيت لحم هذا المعنى يصير الميلاد بعدًا جديدًا للإنسان.
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