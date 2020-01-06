شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تقدم التهنئة لموظفيها الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة للمستشارين أعضاء النيابة وموظفى الجهاز الإدارى الأقباط، بهيئة النيابة الإدارية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

ووجه "المنشاوي" كلمته للتهنئة وأوضح خلالها: "يسعدنى وبكل المحبة أن أتقدم بخالص التهانى وأطيب الأمنيات لجميع الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بأسره بكل خير، ولتبقى مصر كما كانت دومًا وطنًا لنا جميعًا، وليظل شعبها العظيم نسيج واحد يسطر بتلاحمه ووحدته أحرف التاريخ، حفظ الله مصر وكل عام وأنتم بخير".

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل اليوم الاثنين فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض والمستشار حمادة الصاوى النائب العام ؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، ورحب قداسة البابا تواضروس الثانى بضيوفه بالمقر البابوى.. مشيدا بالدور الكبير الذى تقوم به المؤسسات القضائية المصرية.. متمنيا لهم دوام التوفيق فى أداء رسالتهم النبيلة.

ومن المقرر أن يرأس قداسة البابا تواضروس الثانى صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛ بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين ونواب البرلمان والشخصيات العامة وممثلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

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كما يستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى المهنئين بعيد الميلاد المجيد من رجال الدولة وقيادات الكنيسة والشعب صباح غد الثلاثاء بالمقر البابوى بالعباسية.

من ناحيتها أصدرت الكنيسة مجموعة من التعليمات للزوار والمصلين فيتم التجمع الساعة 2 ظهرا حسب اتفاق مناطق التجمع والتحرك باتوبيسات خاصة إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة والعودة لنفس المناطق عقب انتهاء القداس الإلهى

أما دخول حاملى دعوات كبار الزوار من بوابة 1، بينما دخول حاملى دعوات الشعب والإعلاميين من بوابة 3 مترجليين.

من جانبه أطلق قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020 وتم بثها بالفيديو وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية وغيرها.