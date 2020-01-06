شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انهاء استعدادات حفل "الكاف" بالغردقة وعائلة رونالدو تصل مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع المنظمون لحفل الاتحاد الافريقى الكاف لتوزيع جوائز أفضل لاعب فى القارة السمراء لعام 2019 اللمسات النهائية للتجهيزات اللوجستية، حيث جارى تجهيز القاعة التى ستستضيف الحفل داخل أحد منتجعات سهل حشيش بالغردقة، وكذلك ممرات دخول وخروج الضيوف.

وشهدت المدينة تكثيف أمنى كبير بمحيط المنتجع الذى سيقام به فعاليات الحفل ، مساء الغد ، والذى تستضيفه مصر للمرة الأولى، فى حين تزينت الشوارع والطرقات بالأعلام المصرية وشعار الكاف ولوجو هذا العام " بيك الباتروس - الكاف الافضل 2019 "، وتم نشر رسائل الترحيب بالضيوف بكافة الشوارع والميادين والفنادق.

وكشفت مصادر تنظيمية داخل حفل الكاف لتوزيع جوائز افضل لاعب فى افريقيا للعام 2019، عن موعد وصول نجوم كرة القدم المشاركين فى الحفل، حيث يصل فى تلك الاثناء ساديو مانى اللاعب السنغالى والمحترف فى نادى ليفربول على متن طائرة خاصة للغردقة، وهو أحد المرشحين لجائزة افضل لاعب، ويتنافس على اللقب مع النجم المصرى محمد صلاح والجزائرى رياض محرز.

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فى حين سيصل السويسرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فى تمام الثامنة والنصف مساء، فى حين ستصل عائلة النجم العالمى كريستيانو رونالدو فى العاشرة مساء.

فى حين يتوالى وصول أغلب الضيوف صباح غدا الثلاثاء، وعلى الموستوى الرسمى سيحضر الحفل 4 وزارء هم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشـباب والرياضة، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وأسامة هيكل ، وزير الدولة لشئون الإعلام، كما يحضر لفيف من نجوم الكرة المصرية والفن فى مقدمتهم حسن شحاته وهانى أبو ريدة ويسرا وليلى علوى ورجال أعمال ومستثمرين سياحين.