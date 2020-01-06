شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تعديلات على تصميم أبليكشن حجز التذاكر عبر الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد إجراء تعديلات على تصميم ابليكشن حجز تذاكر القطارات بهدف تطوير شكل الابليكشن الخاص بالحجز وطريقة تصفحه، حيث قامت بطرح الابليكشن فى شكله الجديد على أنظمة تشغيل الموبايلات (Apple " Play Store - Huaweiوقالت هيئة السكة الحديد أنه الهدف من الابليكشن الاستعلام وحجز مقاعد القطارات، وأنه تم تغيير واجهات التطبيق والسماح للركاب بالانتقال من صفحة الاستعلام إلى صفحة الحجز بالضغط على درجة القطار المراد حجزها.

وأضافت السكة الحديد أنه تم إضافة شاشة استرداد كلمة المرور للراكب، والذى يؤكد حرص الهيئة على تطبيق كل ما هو جديد بهدف مواكبة التطور التكنولوجى والذى يساهم فى التيسير على الركاب فى عمليات الاستعلام عن مواعيد القطارات وكذلك حجز مقاعد السفر .

وأكدت السكة الحديد مستعدة لتلقى كافة مطالب واستفسارات ومقترحات الجمهور عبر هذا الابليكشن لدراستها وتوفير الحلول المناسبة لها، حيث أنها تستهدف تحقيق التواصل الهادف والبناء بين الهيئة والجمهور .

وأشارت رئيس هيئة السكة الحديد أنه للتسجيل واستخدام الابلكيشن الجديد يمكنك اتباع الخطوات الآتية:

1ـ إنشاء حساب جديد للراكب على الابليكشن.

2ـ تسجيل الدخول عبر حساب الراكب على الابليكشن.

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3ـ يمكن للراكب الاستعلام عن المقاعد الشاعرة برحلة القطار التى يريد استقلالها من خلال تحديد محطتى القيام والوصول.

4ـ حجز المقاعد التى يرغب بها الراكب.

5ـ يمكن تقديم الشكاوى الاقتراحات عبر هذا الابليكشن.

6ـ يمكن للراكب رد المقاعد التى تم حجزها عبر الابليكشن واستراد قيمتها.

كانت شركة المترو طرحت مع بداية يناير الجارى عبر أجهزة الاندرويد ابليكشن لجمهور المواطنين يتيح توفير عدد الخدمات التى يتطلب الحصول عليها التوجه إلى شبابيك الحجز أو مكاتب الاشتراكات بالمحطات، ويقدم التطبيق معلومات تعريفية للراكب عن خطوط المترو ومحطاته، ويرشد الراكب إلى أقرب محطة مترو من موقعه المتواجد به يمكنه استقلال المترو من خلالها.

ويتيح أبليكشن المترو الذى تم طرحه بشكل تجريبيى عبر أجهزة الـ "اندرويد" للركاب من خلال الموبايلات شحن الكارت الذكى الذى يستخدمه الركاب كمحفظة نقود لاستقلال المترو بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية، حيث يمكن لأى راكب استخدام هذا الابليكشن فى شحن كارته الذكى بواسطة البطاقة الائتمانية البنكية التى بحوزته بدلا التوجه لمحطات خطوط المترو، ومخطط طرح على أجهزة "IOS" منتصف الشهر الجارى.