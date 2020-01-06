شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. افتتاح مركز أبحاث طب عين شمس ليشمل على بنك للسرطان والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، أن مركز أبحاث طب عين شمس يسعى لأن يكون مركزا رائدا في البحث العلمي بمصر والمنطقة بأسرها، حيث يحتوي علي 6 اقسام لأبحاث ما قبل الاكلينيكية، أبحاث الجينوم، أبحاث الخلايا الجذعية، كما يضم مركزا معتمدا للأبحاث الاكلينيكية ووحدة لعلاج وأبحاث الڤيروسات الكبدية ووحدة للمعلوماتية الحيوية.
وأضاف الدكتور هشام الغزالى مدير المركز، أن المركز يحتوي ولأول مرة علي بنكا حيويا للسرطان والذي يعد الاكبر في المنطفة العربية، ويحتوي علي انسجة وعينات عضوية، ومايصاحبها من خصائص اكلينيكية لنحو ٢٨ ألف مريض، و يطمح الباحثون من خلاله لمعرفة الخصائص الچينية لمرضي السرطان المصريين مما ينعكس بدوره على اكتشاف الدواء والاختيار الدقيق للادوية بما يسمى بالطب الشخصى.
ويرتبط المركز ارتباطا وثيقا بمركز اكتشاف الدواء بكلية الصيدلة وذلك بهدف اكتشاف انماط جديدة من الدواء في مختلف الفروع وخاصة اورام الكبد.
جدير بالذكر ان للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومي للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة في المركز 40 عالميا في علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.
ويشكل مجلس إدارة المركز من عدة علماء مصريين واجانب منهم: البروفيسور احمد كاسب رئيس وحدة اورام الكبد بمعهد MD اندرسون بالولايات المتحدة الامريكية، والدكتور باسكال بوجول رئيس وحدة الجينات بجامعة مونبلييه الفرنسية.
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