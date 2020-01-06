شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "هالة" مديرة وعاشقة للخيط والإبرة.. تستغل وقت الفراغ لغزل البطاطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عشقت الشغل اليدوى حتى أنها أصبحت تبحث بمختلف المواقع والمجلات المعنية بهذا الأمر، لتتعلم من خلال مقاطع الفيديو أساسيات تعلم تصميم البطانيات والمشايات وغيرها من المفارش، وعندما نجحت فى تصميم أول عمل لها ونال إعجاب الكثير من أصدقائها وأقاربها، فكرت فى تصميم المزيد من التصاميم لبداية مشروعها الصغير، فبدأت فى تصميم صفحة بأحد مواقع التواصل الإجتماعى لعرض التصاميم المختلفة، وبدأت تتلقى الطلبات من مختلف الأشخاص بمحافظات مصر، مما شجعها على تطوير عملها أكثر، هى هالة مجاوب التى تحدثت معنا عن بداية قصة كفاحها، قائلة :"ابتديت شغلى من سنة أو أقل من سنة، وبركز فى شغلى على تصميم بطاطين ومشايات وحاجات تانية من مستلزمات البيت".



هالة مجاوب



بعض أعمال هالة

وعن مهنتها التى تعمل بها حالياً قبل عمل مشروع الهاند ميد، قالت :"أنا بشتغل مديرة مكتب، بإحدى الشركات الخاصة، وما زلت فى العمل، لكن بفكر أحياناً فى إنى أركز فى مشروعى وأسيب الشغل، لأنى بحب الشغل الهاند ميد، ولقيت نفسى فيها".

Advertisements



مفروشات هالة

وعن طرق تعلم العمل اليدوى، قالت هالة لـ" الخليج 365" :"اتعلمت شغل الهاند ميد من خلال مواقع مختلفة من على الأنترنت، وبدأت أطبق فى البيت، لكن طبعاً كل شغل بياخد وقته، يعنى مثلاً البطاطين ممكن تاخد أسبوع شغل، لكن المشايات والحاجات الكبيرة ممكن تاخد شغل لمدة شهرين أو أكتر، عشان يخالصوا بسرعة".

وأضافت هالة :" شغل الهاند ميد مختلف ومميز، وكمان نوع شغلى مش موجود أو منتشر فى السوق، كمان أنا بعمله من خامات مختلفة زى الصوف والقطيفة، وفيبر، زى الماشيات كلها معمولة من الصوف".

وختمت هالة حديثها معبرة عن أمنيتها فى المستقبل، حيث قالت :"نفسى مشروعى يكبر وناس كتير تشترى منى، وشغلى ينتشر فى مصر كلها".