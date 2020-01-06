شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر ينقل تهنئة الرئيس السيسى بعيد الميلاد المجيد للمصريين الأقباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمصريين الأقباط من أبناء الجالية المصرية بالجزائر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقد بعث الرئيس السيسى، برقية تهنئة للأقباط المصريين فى الخارج، قال فيها "بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأرق الأمانى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ، وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كى أعرب عن خالص تمنياتى لكم بعيد سعيد وعام ملئ بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار".

يذكر أن، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أوفدت القمص بفنوتيوس الأنطونى لرئاسة قداس عيد الميلاد المجيد للأقباط المصريين المقيمين بالجزائر.