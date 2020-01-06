شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: الرئيس وجه بإعادة المظهر الحضارى لشوارع مصر الجديدة وتشجيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انه سيتم تطوير وتشجير كل المناطق التى شهدت انشاءات للطرق والكبارى بمنطقتى مصر الجديدة والنزهة، وذلك لإعادة المظهر الحضارى بما يلائم منطقة مصر الجديدة، بالتزامن مع أعمال إنشاء عدد من المحاور ، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأضاف محافظ القاهرة خلال افتتاحه المرحلة الأولى من تشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة، أن توجيهات الرئيس السيسى لم تقتصر على إنشاء المحاور والكبارى فقط وإنما إعادة المظهر الحضارى والجمالى للشوارع مرة أخرى، بما يليق بالمنطقة واعادة تشجير كل الشوارع والميادين.

وأشار محافظ القاهرة أنه سيتم افتتاح اعمال التطوير بالميادين خلال الايام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه تم توسعة كل شوارع مصر الجديدة لإحداث السيولة المرورية، وان اعمال التطوير لا تقتصر فقط على تطوير مصر الجديدة وانما بكل مناطق القاهرة.

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وشهدت منطقة مصر الجديدة بالقاهرة شبكة كبارى جديدة لحل الأزمات المرورية والتدكدسات التى تشهدها تقاطعات الشوارع الرئيسية، حيث يتم انشاء حاليًا تنفيذ من 10 إلى 12 كوبرى فى منطقة مصر الجديدة، بشرق القاهرة.

وتعمل الكبارى الجديدة على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها.

وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، و كوبرى ميدان المحكمة.

ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى.