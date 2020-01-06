شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: صندوق التكافل صرف 5 ملايين جنيه منح لـ 419 عضو خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حمدى شاكر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مدير صندوق التكافل الاجتماعى للأطباء البيطريين، إن مجلس الصندوق الحالى اتخذ العديد من الإجراءات لتنظيم العمل والحفاظ على حقوق البيطريين المُشتركين، حيث تم تنويع مصادر تقديم الخدمة، سواء النقابة العامة، أو النقابات الفرعية بالمحافظات، أو مقر صندوق التكافل نفسه، أو الإيداع فى الحسابات البنكية لأول مرة، ونستعد خلال العام الجارى 2020، لإتاحة الخصم من خلال خدمة "فورى"، مثل النقابة العامة، لتسهيل عمليات سداد الاشتراك لكافة الأطباء على مستوى الجمهورية.

وأشار حمدى، فى بيان، إلى أنه تم إجراء العديد من الأمور التنظيمية الداخلية للصندوق، حيث تم نقل أكثر من 500 ألف مستند مالى وإداري من مقر الأزبكية، إلى شارع قصر العينى، لجمع مستندات الصندوق بمكان واحد، وشراء وتجهيز وتأثيث مقر النقابة العامة بالقصر العينى وتخصيص جزء للصندوق، وتشكيل الهيكل الإدارى للصندوق، وميكنة إدخال البيانات، بالإضافة إلى الدعوة لعقد الجمعية العمومية الأولى فى تاريخ الصندوق، قائلا: أصبحت على أتم الاستعداد لتسليم المسؤولية كاملة فى أى وقت، وعلى عكس ما استلمت الصندوق والذى كان "أنقاض".

Advertisements

وأوضح أنه خلال عام 2019، تم صرف منح صندوق التكافل لعدد 419 من الأطباء المستحقين "معاش- وفاة - عجز كلي – استرداد"، بقيمة حوالي 5 مليون جنيه، 4905390.75 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك إنجاز غير مسبوق فى صندوق التكافل، مشيرا إلى أنه فى خلال عام 2018 تم صرف منح صندوق التكافل لعدد 242 من الأطباء المستحقين "معاش-وفاه - عجز كلي – استرداد" بقيمة 2 مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه، 2839709.63 جنيه.

وتابع: ليصبح إجمالى المنصرف فى العامين الماضيين، أى خلال فترة إدارتى للصندوق، 7 ملايين وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه، فى الوقت الذي نجحنا فيه بالاحتفاظ بنفس قيمة ودائع الصندوق فى أول 2018 وحتى أول 2020، بقيمة 12 مليون جنيه، وارتفاع موارد الصندوق من الاشتراكات من 600 ألف جنيه، إلى مليون و200 ألف جنيه، نتيجة تحصيل الاشتراكات المتأخرة، وتسهيل وتنوع وسائل التحصيل الي خمس طرق سداد.