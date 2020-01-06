شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبحث مع الاتصالات كيفية الاستعانة بتطبيقات ونظم تحليل السلوك بمؤسسات الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً لبحث سبل تعزيز وتوثيق التعاون المشترك لميكنة وتطوير البرامج المتعددة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى لشرائح المجتمع المختلفة، وتضمن الاجتماع مناقشة أوجه التعاون فى تحديث البنية المعلوماتية لوزارة التضامن فى عدد من الملفات الخاصة بالوزارة منها الملاجئ ومؤسسات الرعاية والاستعانة بتطبيقات ونظم تحليل الحركة والسلوك بأدوات مراقبة وأنظمة ذكاء إصطناعى حديثة تمكن الوزارة من التوقع المبكر لإمكانية حدوث مخالفات أو إنتهاكات لذوى الرعاية ومنع ذلك قبل حدوثه وحوكمة المنظومة والإشراف عليها بكفاءة وتوفير أعلى درجات الرعاية للمستحقين لها. كما تم مناقشة تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للجمعيات الأهلية ما يتيح لوزارة التضامن وجود قاعدة بيانات واضحة للجمعيات الاهلية ومجالات عملها والمستفيدين منها وأنواع التدخلات التى تقدمها الجمعيات.

كما تم أيضاً استعراض الإجراءات الخاصة بالنقل إلى العاصمة الإدارية بالإضافة إلى منظومة البيانات الخاصة بالوزارة في كافة محاورها في التأمينات والمعاشات وبناء قاعدة بيانات لذوي الاعاقة والاهتمام خلال الفترة القادمة بمحور التجارة الإلكترونية والتعاون بين الوزارتين في هذا المجال من خلال توفير منصات رقمية لمساعدة الاسر المنتجة والشباب في تسويق منتجاتهم بهدف خلق مردود تنموي اقتصادي من خلال التكنولوجيا.