حسين زين يهنئ البابا تواضروس والاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للبابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا لقداسته موفور الصحة وأن يكلل جهوده الدؤوبة بالنجاح والتوفيق دواما للحفاظ على روح الأخوة والترابط بين نسيج الوطن مسلمين و أقباط

كما تقدم حسين زين، بحسب بيان، بالتهنئة لكافة الأخوة الأقباط شركاء الوطن، مؤكدا أن قيم المواطنة وروح المحبة والتسامح ستظل دائما هى السمة الغالبة بين المصريين الذين يجمعهم وطن واحد نفتخر به جميعاً، وأن المصريين بوعيهم يتصدون لأيه محاولة خبيثة تهدف الي افساد العلاقة الوثيقة والروح الوطنية عبر التاريخ بين المسلمين والاقباط

وأكد حسين زين على دور الإعلام في تعزيز هذه الروح الوطنية وقيم التعايش السلمي واحترام الأخر بزيادة الوعي للتصدي للشائعات والمحاولات التي تستهدف النيل من وحدة وترابط شعب مصر مسلمين و أقباط