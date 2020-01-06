سامح عاشور: "فلتسقط أمريكا وإسرائيل وتركيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على ثقته في انتباه الدولة المصرية لمدى خطورة التواجد العسكري التركي في ليبيا، بعدما أعلن الرئيس التركي أمس الأحد، عن بدء توجه القوات التركية إليها بشكل تدريجي.

وأضاف "عاشور"، خلال لقاء مفتوح بمحامي محافظة الفيوم اليوم الإثنين: "واثق أن الدولة المصرية تملك خططا متدرجة لمواجهة هذا الأمر، ونحن ندعمها وندعم القوات المسلحة إلى أخر مدى لحماية الأمن القومي المصري".

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وشدد "عاشور"، على أن كل الأمة العربية جزء لا يتجزء من مصر، موضحا: "عندما ندافع عن فلسطين فنحن ندافع عن قضية مصرية وليست أجنبية، والدفاع عن ليبيا أيضا قضية مصرية، فأي كارثة ستحل بها من الاحتلال التركي ستمثل أزمة لمصر، ومن يعتقد غير ذلك مخطئ".

وأعرب رئيس اتحاد المحامين العرب، عن تعجبه من التواطئ العالمي بشأن التحركات العسكرية التركية بالمنطقة العربية، بداية من احتلال الشمال السوري، والآن توجه قوات إلى ليبيا.

وأنهى كلمته قائلا: "نحن في نقابة المحامين خطابنا شعبي، أما الخطاب الرسمي للدولة له رجاله، وطيلة تاريخ النقابة الطويل نحن ضد أمريكا وإسرائيل والآن ضد تركيا، فلتسقط أمريكا وإسرائيل وتركيا".