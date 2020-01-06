الإدارية العليا تقضي بعودة طالب مريض نفسي لكلية الطب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، بعودة طالب بكلية طب مريض نفسي تخلف عن أداء الامتحان بعذر، وألغت قرار جامعة كفر الشيخ بفصل الطالب ومنحه فرصة آخري للالتحاق بالفرقة الأولي بكلية الطب.

وثبت للمحكمة صدور شهادتين رسميتين صادرتين من مستشفى للطب النفسي ممهورتين بتوقيع رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي رئيس مجلس مراقبة الأمراض العقلية، تشهد الأولي بأن الطالب يعاني من اضطراب نفسي تفاعلي، ما سبب له حالة اكتئاب وتم حجزه بالمستشفى شهر اغسطس عام 2014، حتى شهر سبتمبر من نفس العام.

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ورأت المحكمة أن الشهادتين تقطعان بتوافر العذر القهري الذي حال دون (الطالب) وبين دخوله الامتحان، ويستلزم الأمر فرصة أخرى لدخول الامتحان، واستكمال دراسته في الفرقة الأولى بالكلية، بغض النظر عن عدد المرات الذي اعتذر فيها عن دخول الامتحان في هذه الفرقة، طالما كان تخلفه عن دخول الامتحان بعذر قهري لا يد له فيه.

واستندت المحكمة على أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، حظرت على الطالب الجامعي أن يبقى بالفرقة الدراسية أكثر من سنتين، وإذا تخلف عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب ذلك رسوباً، وذلك دون التقيد بعدد معين من الأعذار القهرية.

أقام الطعن طالب التحق بكلية الطب جامعة كفر الشيخ للعام الدراسي 2013 / 2014، ولكنه رسب الي أن تبقي له فرصة ثالثة وأخيرة من الخارج للعام الدراسي 2015 / 2016، إلا أن أصيب بمرض نفسي ويعاني من اكتئاب نفسي متكرر مصحوب بفقد في التركيز، إلى أن فصلته الكلية.