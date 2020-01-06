محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1005 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها، ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، لحيازته (2,425) طن "مقطعات دواجن، مفروم لحوم، سجق، كلاوي، مقطعات كبدة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية.
كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة، لحيازته (16,540) طن "عسل نحل" من مرتجعات الأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمي معبأة داخل براميل، تمهيداً لإعادة تدويرها؛ وضبط المدير المسئول عن إدارة شركة لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، لحيازته (25) طن "تين مجفف" معبأة داخل شكائر من مرتجعات الأسواق في موسم شهر رمضان الماضي غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم مطابقتها لمواصفات الصحة الغذائية، تمهيداً لإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات، لطرحها للبيع في الأسواق خلال موسم شهر رمضان القادم "كمنتج نهائي"، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ونجحت الحملات في ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية، لحيازته (20,980) طن "أعلاف حيوانية" منتج نهائي معبأة داخل شكائر مدون عليها بيانات بأسماء شركات وهمية مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الحيواني، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين من مربى الثروة الحيوانية والداجنة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال حملة تموينية.. إحباط ترويج 44 طن مواد غذائية في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.