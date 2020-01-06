القبض على سائقين في حادث جامعة القاهرة.. والمعاينة: "اللوري دهس الميكروباص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، الإثنين، القبض على سائقين على خلفية حادث تصادم سيارة نقل" لوري" بأخرى أجرة "ميكروباص" بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، والذي نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

قوة من مباحث قسم الجيزة بقيادة العقيد محمد سلام مأمور القسم، والرائد عمرو فاروق ومعاونيه الرائد هشام فتحي والنقيب كريم عبد الرازق، تمكنت من ضبط سائق الميكروباص الذي لم يصب بأذى، وأيضا تحفظت على سائق اللوري.

التحريات والمعاينة كشفت عن أن قائد السيارة النقل كان يسير في الاتجاه المعاكس، وتجاوز الرصيف ليصطدم بالميكروباص القادم من منطقة فيصل.

الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم سيدتان، وإصابة 11 آخرين بينهم 3 سيدات، نقلوا بواسطة الإسعاف إلى مستشفيي أم المصريين وبولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم.

وقال شاهد عيان إنهم فوجئوا بسيارة نقل "لوري" تابعة لهيئة حكومية "محافظة القاهرة" تسير عكس الاتجاه أمام محطة مترو جامعة القاهرة، اصطدمت بسيارة ميكروباص قادمة من منطقة فيصل.

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"العربية النقل عجبنت الميكروباص".. يصف الشاهد الحادث بأنه الأصعب له طيلة حياته، مشيرا إلى أن حالة ذهول أصابت الجميع مع افتراش المصابين الأرض "كانوا على الرصيف" لكن المشهد الأشد تأثيرا في نفوس الحضور كان "انفجار مخ بعض الضحايا على الأرض".

بدورها، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري لملاحظة الحالة والتدخل حال وجود أي طارئ وانتشال الركاب من داخل السيارة التي تهشمت.

وانتقلت قسم شرطة الجيزة وإدارة المرور إلى مكان الحادث، وعزز اللواء محمود عبد الرازق الخدمات المرورية لحين رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

وفرضت قوات الشرطة بفرقة غرب الجيزة طوقا أمنيا بمحيط موقع الحادث، والتحفظ على قائد السيارة النقل؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق والتصريح بالدفن.